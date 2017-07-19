​«Бои по правилам TNA», десятый сезон: озабоченный Асгат Сафаров, хладнокровный Владимир Сычев и дюжина четвертьфиналистов

Сегодня в «Татнефть-Арене» стартовала ¼ финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT сезона-2017. На первом этапе за право выйти в полуфинал сражались пятеро россиян, два представителя Беларуси, а также бойцы из Греции, Грузии, Узбекистана, Хорватии и Чехии. Ведущим бойцовского вечера стал актер Владимир Сычев.

