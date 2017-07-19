Black Pochmak, национальные узоры и Фишман босиком: в Казани презентовали концепции бренда парка «Черное озеро»

20:11, 19.07.2017 33 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Конкурс на разработку бренда парка «Черное озеро» выиграло московское агентство «AdWorm и Партнеры». Но, как рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман, им предложили разработать стиль программ развития общественных пространств в республике, а разработку бренда парка «Черное озеро» решено отдать московской компании Supermarket, которая заняла в конкурсе второе место. Третье место жюри отдало казанской команде «Теория».

Всего на участие в конкурсе было подано 33 заявки из 10 городов России, из которых жюри отобрало всего шесть компаний — четыре московских, одну казанскую и одну санкт-петербургскую.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 19 июля
    Много шума из ничего. Собрание небольшого количества хипстеров - бездельников. Горожан рядовых нет, им некогда - они работают.
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    Анонимно 19 июля
    Злоба у вас так и пышит. Что такое рядовые горожане? Чем эти люди не рядовые горожане?
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    Анонимно 19 июля
    "Чем эти люди не рядовые горожане? "

    Страшно далеки они от народа... (с)
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  • Анонимно 19 июля
    Дааа... Наталии не дать 25 ... Пусть себя бережет, у нас парков еще много!!!
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  • Анонимно 19 июля
    Классная наверное работа- парки строить
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  • Анонимно 20 июля
    «...Конкурс на разработку бренда парка «Черное озеро» выиграло московское агентство «AdWorm и Партнеры». Но, как рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман, им предложили разработать стиль программ развития общественных пространств в республике, а разработку бренда парка «Черное озеро» решено отдать московской компании Supermarket, которая заняла в конкурсе второе место.»
    Это какой КОНКУРС был? На лучший рисунок? Или на определение поставщика услуги по действующему законодательству? Если второе, куда смотрит УФАС?
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