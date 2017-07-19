Black Pochmak, национальные узоры и Фишман босиком: в Казани презентовали концепции бренда парка «Черное озеро»

Конкурс на разработку бренда парка «Черное озеро» выиграло московское агентство «AdWorm и Партнеры». Но, как рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман, им предложили разработать стиль программ развития общественных пространств в республике, а разработку бренда парка «Черное озеро» решено отдать московской компании Supermarket, которая заняла в конкурсе второе место. Третье место жюри отдало казанской команде «Теория».

Всего на участие в конкурсе было подано 33 заявки из 10 городов России, из которых жюри отобрало всего шесть компаний — четыре московских, одну казанскую и одну санкт-петербургскую.