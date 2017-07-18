Автопортрет в интерьере. В Свияжске открылся музей Геннадия Архиреева

Вчера в Свияжске открылся музей художника Геннадия Архиреева, расположенный в двухэтажном деревянном здании на улице Троицкая. Дом был построен в конце XIX века, тогда он принадлежал Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. В музее воссоздана домашняя среда художника: вдовой в дар музею переданы около 100 предметов быта и личных вещей Архиреева. В экспозиции представлены свыше 30 картин художника, находящихся в собственности музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Кроме того, около 30 произведений переданы на временное экспонирование Светланой Колиной. В музее побывал фотокорреспондент «Реального времени».