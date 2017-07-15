Сабантуй на казанском ипподроме: «Мисс Татарстана» для кобылы Кадырова и гости из МИНЕПС VI

20:45, 15.07.2017 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Беговой день, приуроченный к празднованию Сабантуя, состоялся вчера в Международном конноспортивном комплексе «Казань». Общий призовой фонд восьми скачек и трех заездов составил более 1,7 млн рублей.

Приз «Мисс Татарстана» (OAKS) выиграла кобыла главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Спиннинг Форчен. В скачке на приз Сабантуя-2017 для лошадей 3-х лет чистокровной арабской породы победила лошадь по кличке Арабская Королева, принадлежащая конноспортивному клубу «Динамо» МВД по РТ.

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