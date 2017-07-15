«По следам Пророка»: Форум мусульманской молодежи в Казани начался с прохождения квеста

12:05, 15.07.2017 35 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани начал работу IV Форум мусульманской молодежи. Участники форума собрались в Старо-Татарской слободе для прохождения игры «По следам Пророкаﷺ». По завершении квеста в резиденции Духовного управления мусульман РТ пройдет церемония открытия с участием официальных гостей.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 15 июля
    Здорово!
    Поздравляю.
    Христианин.
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  • Анонимно 15 июля
    Молодцы, молодежь татарская! Вперед со всех сторон, разных возможностей и способов к духовным ценностям ислама! Наши бабаи наконец вами довольны станут.
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  • Анонимно 15 июля
    Блин, жалко что я сейчас не в Казани:/
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  • Анонимно 15 июля
    Бик якшы!
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  • Анонимно 15 июля
    Счастливые все такие)
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  • Анонимно 15 июля
    Наверное со стороны это выглядело очень интересно)
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    Анонимно 15 июля
    Смешно было для непосвященных)
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  • Анонимно 15 июля
    Надеюсь они не перекрывали дороги, не мешали другим?
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    Анонимно 15 июля
    Видно же на фото что по дорогам не ходили
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  • Анонимно 15 июля
    Молодцы организаторы!
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  • Анонимно 16 июля
    Когда еще разрешили носить брюки мусульманкам?
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  • Анонимно 16 июля
    Спортивная одежда мусульманки. Посмотрите международные спортивные соревнования легкоатлетов. И в этом убедитесь.
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  • Анонимно 17 июля
    название квеста в Старо-татарской слободе "По следам Пророка" (сгвс). Что то нелогично как-то. Звучит как-будто он был здесь))

    Немного уж креативить надо, организаторы!
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