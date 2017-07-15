«По следам Пророка»: Форум мусульманской молодежи в Казани начался с прохождения квеста

Сегодня в Казани начал работу IV Форум мусульманской молодежи. Участники форума собрались в Старо-Татарской слободе для прохождения игры «По следам Пророкаﷺ». По завершении квеста в резиденции Духовного управления мусульман РТ пройдет церемония открытия с участием официальных гостей.
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комментарии
Поздравляю.
Христианин.
Немного уж креативить надо, организаторы!