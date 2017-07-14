Кредиторы «ИнтехБанка» надеются на fair play

17:30, 14.07.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло первое собрание кредиторов «ИнтехБанка». За обсуждением проблем «погорельцев», собравшихся в Центре волейбола, наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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