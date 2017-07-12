В ожидании «Краснодара»: подопечные Бердыева готовятся к матчу

19:56, 12.07.2017 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

После возвращения из Австрии «Рубин» продолжил подготовку к новому сезону на своей клубной базе. В воскресенье нашей команде предстоит провести матч первого тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России против «Краснодара» на «Казань Арене».

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