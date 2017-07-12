Пляжные игры: как в Казани выявляли лучших в тайском боксе

С 7 по 16 июля на спортивных объектах Казани проходят ежегодные открытые всероссийские пляжные игры. Спортивная программа III Всероссийских пляжных игр в Казани включает в себя 13 видов спорта, среди которых баскетбол 3*3, бодибилдинг, воркаут, мас-рестлинг, пляжный бадминтон, пляжный волейбол, пляжный гандбол, пляжное регби, пляжный футбол, современное пятиборье (триатл), тайский бокс, черлидинг и летающий диск (неофициальный турнир).
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