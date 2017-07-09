Летний кампус Президентской академии: в Иннополисе вновь собрались молодые и перспективные

22:16, 09.07.2017 55 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Иннополисе официально стартовал VI Летний кампус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Его участниками стали более 200 студентов из 32 стран. Тема форума этого года – «Предпринимательство: от идеи к успеху». В церемонии открытия приняли участие министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов.

Участники кампуса по видеосвязи поприветствовали студентов Рязани и Тюмени, а затем торжественная часть продолжилась дискуссией «Думай о будущем».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 июля
    Смешно "народного хозяйства". И где оно???
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  • Анонимно 10 июля
    Вот эти молодые специалисты и создадут его.
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