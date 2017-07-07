Новое о Михаиле Девятаеве: редкие фотографии, уникальные документы, и юбилейный конверт

16:56, 07.07.2017 37 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В Казани эту дату отметили рядом мероприятий, на двух из них побывал фотокорреспондент «Реального времени». Так, Госкомитет РТ по архивному делу совместно с коллегами из Мордовии открыл выставку, где представлены документы, относящиеся к биографии летчика. А в Национальном музее РТ прошла церемония гашения почтового маркированного конверта, посвященного юбилею героя.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 июля
    Да были люди в наше время
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