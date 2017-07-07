Новое о Михаиле Девятаеве: редкие фотографии, уникальные документы, и юбилейный конверт

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В Казани эту дату отметили рядом мероприятий, на двух из них побывал фотокорреспондент «Реального времени». Так, Госкомитет РТ по архивному делу совместно с коллегами из Мордовии открыл выставку, где представлены документы, относящиеся к биографии летчика. А в Национальном музее РТ прошла церемония гашения почтового маркированного конверта, посвященного юбилею героя.