Поиск истины Бориса Зыкова: «Ангел», «Жизнь и Смерть» и «Хронос — бог времени»

18:09, 06.07.2017 27 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанской картинной галерее Константина Васильева открылась выставка деревянных скульптур Бориса Зыкова (1939–1992) «Поиск истины». 53 работы скульптора были перевезены в галерею незадолго до пожара, случившегося в Храме всех религий.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 июля
    На любителя, извините.
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  • Анонимно 07 июля
    Оригинальные скульптуры,мне нравятся. Некоторые очень верно выражены.
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