Московский стандарт реновации «комфорт-класса»: скромно, как в хрущевках

Сегодня на ВДНХ, где проходит Moscow Urban Forum, начал работу шоу-рум программы реновации. Это один этаж дома с типовыми квартирами, в которые предполагается переселять жителей хрущевок, подлежащих массовому сносу в Москве. В макетах представлены все элементы отделки и благоустройства, детские площадки, газоны. Как это выглядит — в фоторепортаже «Реального времени».

