Московский стандарт реновации «комфорт-класса»: скромно, как в хрущевках

16:59, 06.07.2017 27 6
1/27
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов
  • Михаил Миронов

Сегодня на ВДНХ, где проходит Moscow Urban Forum, начал работу шоу-рум программы реновации. Это один этаж дома с типовыми квартирами, в которые предполагается переселять жителей хрущевок, подлежащих массовому сносу в Москве. В макетах представлены все элементы отделки и благоустройства, детские площадки, газоны. Как это выглядит — в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 06 июля
    Симпатично
    Ответить
  • Анонимно 06 июля
    потолки что-то низкие
    Ответить
  • Анонимно 06 июля
    главное, чисто и светло. а вот электрические плиты - минус. хотелось бы газовые больше
    Ответить
  • Анонимно 06 июля
    красиво)
    Ответить
  • Анонимно 06 июля
    Банально до ужаса. Неужели кто-то мечтает о таком...
    Ответить
  • Анонимно 08 июля
    Убожество. Воображение дятла. Кондовый чиновничьих подход.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи