«Всероссийский день поля — 2017»: актуальная техника «Управляй дождем», трогательный мини-зоопарк и бессменный трактор «Беларус»

17:35, 05.07.2017 69 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на экспериментальных полях ФГБНУ «ТатНИИСХ» в Лаишевском муниципальном районе открылась агропромышленная выставка «Всероссийский день поля — 2017». На открытии форума побывали президент РТ Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 05 июля
    какие все-таки красивые у нас национальные костюмы! чудо
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  • Анонимно 05 июля
    12 фото - это что? не надо так))
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  • Анонимно 05 июля
    64,65 фотки классные ;-)
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  • Анонимно 05 июля
    Горох Шрек хD
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  • Анонимно 05 июля
    второй фоторепортаж надо было делать с площадки перед выставкой, где крутые джипы не могли выбраться на асфальт с размытой земли. прям Off-road Show
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