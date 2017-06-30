Арабская столица на высокогорских землях. В Казани прошли публичные слушания по проекту «Абу-Даби»

22:00, 30.06.2017 16 4
1/16
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошли публичные слушания по проекту планировки территории «Абу-Даби». Территория с громким названием расположена на присоединенных землях Высокогорского района. Здесь планируется построить 145 коттеджей на 415 жителей, детский сад, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс. О том, как реагировала на проект «публика» - в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    Причем здесь название Абу Даби? Прет колхоз из всех щелей...
    Ответить
  • Анонимно 01 июля
    что за негативный комент? хоть приличный комплекс ожидается. А название Абу-Даби потому что в Высокогорском. от слова высоко, как в Даби высокие башни.
    Ответить
  • Анонимно 01 июля
    я бы там пожил. там и экология норм, и к Казани близко
    Ответить
  • Анонимно 01 июля
    такие большие чертежи на какой программе выполняются?)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи