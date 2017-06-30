Арабская столица на высокогорских землях. В Казани прошли публичные слушания по проекту «Абу-Даби»

Сегодня в Казани прошли публичные слушания по проекту планировки территории «Абу-Даби». Территория с громким названием расположена на присоединенных землях Высокогорского района. Здесь планируется построить 145 коттеджей на 415 жителей, детский сад, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс. О том, как реагировала на проект «публика» - в фоторепортаже «Реального времени».

