Арабская столица на высокогорских землях. В Казани прошли публичные слушания по проекту «Абу-Даби»

Сегодня в Казани прошли публичные слушания по проекту планировки территории «Абу-Даби». Территория с громким названием расположена на присоединенных землях Высокогорского района. Здесь планируется построить 145 коттеджей на 415 жителей, детский сад, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс. О том, как реагировала на проект «публика» - в фоторепортаже «Реального времени».
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