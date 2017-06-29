Уроки на льду от легенды хоккея: Вячеслав Фетисов провел мастер-класс для юных «динамовцев»

20:39, 29.06.2017 23
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов провел сегодня в Казани мастер-класс для команды детско-юношеской спортивной школы «Динамо».

Вячеслав Фетисов, занимающий пост первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в эти дни находится в Казани, где сегодня состоялось заседание комитета госдумы.

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