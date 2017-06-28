Музыка веры и любви: open air на Пушечном дворе

07:00, 28.06.2017 33 10
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Накануне вечером на Пушечном дворе Казанского Кремля прошел заключительный концерт фестиваля духовной музыки «Музыка веры». Государственный камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой и оркестр народных инструментов «Казан нуры» исполнили духовную музыку разных религий и фольклорные песни народов мира в оригинальных аранжировках.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    было классно :-)
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  • Анонимно 28 июня
    на любителей такие фесты
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    Анонимно 28 июня
    о вкусах не спорят!
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  • Анонимно 28 июня
    Зрители кто где устроился)
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    Анонимно 28 июня
    на кирпичной стене как воробушки уселись =)
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  • Анонимно 28 июня
    последние места для поцелуев :*
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    Анонимно 28 июня
    Не люблю, когда в общественных местах открыто демонстрируют свои отношения, это некультурно
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  • Анонимно 28 июня
    Чувствуется тёплая атмосфера)
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    кто этот человек с горящими глазами на 27й фотке?
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  • Анонимно 28 июня
    Вот бы там каждый вечер что-то проходило!
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