«Нанокомпозитная кнопка»: в Татарстане появился кусочек Силиконовой долины

14:33, 26.06.2017 41 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в технополисе «Химград» открылся завод «ТАТ-Адвенира» по производству нанокомпозитных покрытий. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель и генеральный директор Advenira Enterprises Эльмира Рябова и другие.

Компания Advenira Enterprises Inc. (США) является портфельной компанией АО «Роснано». Она основана в 2010 году в Кремниевой долине для разработки и коммерциализации технологии Solution Derived Nanocomposite (SDN) и экологически чистых покрытий для различных индустриальных применений. Головной офис и демоцентр находятся в городе Саннивэйл, штат Калифорния.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 июня
    как здорово!
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  • Анонимно 26 июня
    С открытием!
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  • Анонимно 26 июня
    РНМ что-то взгрустнул на 26 фотке
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    Анонимно 26 июня
    на 39-й уже улыбается)
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  • Анонимно 26 июня
    рыбке не особо там весело жить. как в Череповце каком-то
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