«Нанокомпозитная кнопка»: в Татарстане появился кусочек Силиконовой долины

Сегодня в технополисе «Химград» открылся завод «ТАТ-Адвенира» по производству нанокомпозитных покрытий. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель и генеральный директор Advenira Enterprises Эльмира Рябова и другие.

Компания Advenira Enterprises Inc. (США) является портфельной компанией АО «Роснано». Она основана в 2010 году в Кремниевой долине для разработки и коммерциализации технологии Solution Derived Nanocomposite (SDN) и экологически чистых покрытий для различных индустриальных применений. Головной офис и демоцентр находятся в городе Саннивэйл, штат Калифорния.

