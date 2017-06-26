«Нанокомпозитная кнопка»: в Татарстане появился кусочек Силиконовой долины

Сегодня в технополисе «Химград» открылся завод «ТАТ-Адвенира» по производству нанокомпозитных покрытий. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель и генеральный директор Advenira Enterprises Эльмира Рябова и другие.
Компания Advenira Enterprises Inc. (США) является портфельной компанией АО «Роснано». Она основана в 2010 году в Кремниевой долине для разработки и коммерциализации технологии Solution Derived Nanocomposite (SDN) и экологически чистых покрытий для различных индустриальных применений. Головной офис и демоцентр находятся в городе Саннивэйл, штат Калифорния.
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