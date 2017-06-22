День общей памяти и скорби: Рустам Минниханов и президент Немецкого футбольного союза возложили венки в парке Победы

20:14, 22.06.2017 17
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  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров
  • Александр Шакиров

Сегодня – в День памяти и скорби – президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя Правительства России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Борис Кузнецов, президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель возложили цветы и венки к Вечному огню в казанском парке Победы. За церемонией наблюдал корреспондент "Реального времени".

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