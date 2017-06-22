«Никто не забыт»: в День памяти и скорби к Вечному огню в парке Победы возложили цветы

В парке Победы Казани прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Со вступительным словом выступил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.
Почтили павших в бою минутою молчания. После чего в небо взмыли воздушные шары. Завершился День памяти и скорби возложением цветов под звуки военного оркестра.
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