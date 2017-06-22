«Никто не забыт»: в День памяти и скорби к Вечному огню в парке Победы возложили цветы

13:19, 22.06.2017 33 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В парке Победы Казани прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Со вступительным словом выступил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Почтили павших в бою минутою молчания. После чего в небо взмыли воздушные шары. Завершился День памяти и скорби возложением цветов под звуки военного оркестра.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22 июня
    организаторы молодцы
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  • Анонимно 22 июня
    Небо просто чудо!
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  • Анонимно 22 июня
    31 фотка немного зловещая
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  • Анонимно 22 июня
    могли бы в такой праздник мини-юбки не надевать, а хотя бы что-то до колен
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    Анонимно 22 июня
    где вы только это углядели. у девочек в их возрасте нет еще никаких мини, нашли на что внимание обращать
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    Анонимно 22 июня
    фото №7
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    Анонимно 22 июня
    Надеюсь вы тролль
    В противном случае, вы пребываете в духовной прелести


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  • Анонимно 22 июня
    Дорогие наши ветераны..
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