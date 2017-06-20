«Ноль отходов», или 10 идей для жизни без мусора: в Казани открылась интерактивная выставка на колесах

В Казань прибыла интерактивная выставка на колесах «Ноль отходов», организованная Гринпис при поддержке Совета по правам человека при Президенте России. Сегодня выставочный автобус открыл свои двери перед журналистами, 21 июня его смогут посетить все желающие — автобус будет располагаться рядом с торговым центром «Мега».

Экспозиция, расположенная в автобусе Гринписа, переделана под художественное пространство и условно поделена на две части — «Ад отходов» и «Рай отходов». Выставка призвана ответить на актуальный для общественности вопрос — «Что делать с мусором в России?»