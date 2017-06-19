Первая в России: на Казанской ТЭЦ-3 запустили турбину мощностью 405,6 МВт

Сегодня Рустам Минниханов запустил в работу новый энергоблок мощностью 405,6 МВт. В основе установки находится самая мощная в мире, наиболее эффективная в своем классе, новейшая газовая турбина GE 9HA.01. Турбина сосредоточила в себе самые последние передовые технологии и достижения. Казанская ТЭЦ-3 стала первым в России и вторым энергообъектом в мире, на котором установлена ГТУ данного типа. После ввода ГТУ в промышленную эксплуатацию существенно повысились производственные показатели работы Казанской ТЭЦ-3. Установка втрое увеличивает выработку электроэнергии в комбинированном цикле на КТЭЦ-3, снижая тем самым существующий дефицит электрической мощности Казанского энергорайона и повышая надежность энергоснабжения крупнейших промышленных предприятий и населения Казани.
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комментарии
2. гордиться может только тот, кто сумел обойти рогатки и притащить турбину с генератором в казань;
3. нам же с Вами можно будет гордиться только тогда, когда наши руководители наконец решаться вернуться к металлообработке и МЫ САМИ это произведём через жизнь одного поколения..
4. но и тогда надо будет делать генератор, но это не при жизни моего поколения