Первая в России: на Казанской ТЭЦ-3 запустили турбину мощностью 405,6 МВт

14:54, 19.06.2017 57 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • ОАО "ТГК-16"
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Рустам Минниханов запустил в работу новый энергоблок мощностью 405,6 МВт. В основе установки находится самая мощная в мире, наиболее эффективная в своем классе, новейшая газовая турбина GE 9HA.01. Турбина сосредоточила в себе самые последние передовые технологии и достижения. Казанская ТЭЦ-3 стала первым в России и вторым энергообъектом в мире, на котором установлена ГТУ данного типа. После ввода ГТУ в промышленную эксплуатацию существенно повысились производственные показатели работы Казанской ТЭЦ-3. Установка втрое увеличивает выработку электроэнергии в комбинированном цикле на КТЭЦ-3, снижая тем самым существующий дефицит электрической мощности Казанского энергорайона и повышая надежность энергоснабжения крупнейших промышленных предприятий и населения Казани.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 19 июня
    Нам есть чем гордиться!!!
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  • Анонимно 19 июня
    ог, круто
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  • Анонимно 19 июня
    Гордимся General Electric!
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  • Анонимно 19 июня
    Молодцы!
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  • Анонимно 19 июня
    люблю качественные фотки
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  • Анонимно 19 июня
    1. вы несколько не правы.
    2. гордиться может только тот, кто сумел обойти рогатки и притащить турбину с генератором в казань;
    3. нам же с Вами можно будет гордиться только тогда, когда наши руководители наконец решаться вернуться к металлообработке и МЫ САМИ это произведём через жизнь одного поколения..
    4. но и тогда надо будет делать генератор, но это не при жизни моего поколения
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  • Анонимно 19 июня
    Что для простых граждан эта турбина даст?
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