Первая в России: на Казанской ТЭЦ-3 запустили турбину мощностью 405,6 МВт

Сегодня Рустам Минниханов запустил в работу новый энергоблок мощностью 405,6 МВт. В основе установки находится самая мощная в мире, наиболее эффективная в своем классе, новейшая газовая турбина GE 9HA.01. Турбина сосредоточила в себе самые последние передовые технологии и достижения. Казанская ТЭЦ-3 стала первым в России и вторым энергообъектом в мире, на котором установлена ГТУ данного типа. После ввода ГТУ в промышленную эксплуатацию существенно повысились производственные показатели работы Казанской ТЭЦ-3. Установка втрое увеличивает выработку электроэнергии в комбинированном цикле на КТЭЦ-3, снижая тем самым существующий дефицит электрической мощности Казанского энергорайона и повышая надежность энергоснабжения крупнейших промышленных предприятий и населения Казани.