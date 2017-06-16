Проханов открыл филиал Изборских охранителей в Казани

20:16, 16.06.2017 25 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани было объявлено о создании регионального отделения Изборского клуба в Татарстане. Руководителем отделения стал Андрей Тузиков, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования, завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ (КХТИ).

Изборский клуб – сообщество известных экспертов, преимущественно консервативного толка, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб создан в сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия города Изборск (Псковская область). В данное сообщество входят 42 постоянных члена. Идеологическое направление работы Изборского клуба, обозначается как социальный консерватизм.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 июня
    Славянофилы?
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  • Анонимно 16 июня
    Как можно таких людей как Проханов поддерживать
    Татарин
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  • Анонимно 16 июня
    Кучка бездельников с идеей об уникальности и "богоизбранности" русского народа, русской империи. При этом кидают кость и в сторону татар, мол вы великий народ, давайте строить вместе "русский мир"! Мне это надо? Раствориться в "русском мире"?
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    Анонимно 17 июня
    ну глупцам ничего не нужно, а если вы только к словам придираетесь, мол вам слово русский не нравиться, это ваши проблемы. А если вы хотите единую страну раздробить, то к вам других людей нужно высылать
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  • Анонимно 19 июня
    ГКЧП 2017
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