Проханов открыл филиал Изборских охранителей в Казани

Сегодня в Казани было объявлено о создании регионального отделения Изборского клуба в Татарстане. Руководителем отделения стал Андрей Тузиков, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования, завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ (КХТИ).
Изборский клуб – сообщество известных экспертов, преимущественно консервативного толка, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб создан в сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия города Изборск (Псковская область). В данное сообщество входят 42 постоянных члена. Идеологическое направление работы Изборского клуба, обозначается как социальный консерватизм.
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