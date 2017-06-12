День России в Казани: футбольный кубок «единороссов» в парке Горького и концерт на Кремлевской набережной

Сегодня во всех районах Казани проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал в парке Горького, где запечатлел, как проходят здесь футбольные баталии «Прайм-лиги» и парад дружбы народов, а также на Кремлевской набережной. Здесь в течение дня идет концертная программа.
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