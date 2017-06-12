Июньские тезисы: «Без победы над коррупцией не добьемся ничего», «Я жду объяснений», «Политика касается каждого». В Юдино прошел антикоррупционный митинг

14:38, 12.06.2017 47 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в России проходят митинги против коррупции. В Казани сторонники Алексея Навального собрались рано утром в Юдино. По оценкам организаторов, санкционированный митинг собрал около 500 человек.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 июня
    это просто смешно. пустая трата времени
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    Анонимно 13 июня
    Все пескари премудрые
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    Анонимно 13 июня
    Путь тот, кто думает, что это смешно и пустая трата времени, почитает про выученную беспомощность и поищет аналогии:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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  • Анонимно 12 июня
    Чистые и красивые лица.
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  • Анонимно 13 июня
    Пустой фонтан как символ надежды
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  • Анонимно 13 июня
    Много людей собралось. И лица, действительно, приятные. Это смешно, что людей загоняют в глушь и в рань) Юдино станет центром протеста))
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