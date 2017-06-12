Июньские тезисы: «Без победы над коррупцией не добьемся ничего», «Я жду объяснений», «Политика касается каждого». В Юдино прошел антикоррупционный митинг

Сегодня в России проходят митинги против коррупции. В Казани сторонники Алексея Навального собрались рано утром в Юдино. По оценкам организаторов, санкционированный митинг собрал около 500 человек.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C