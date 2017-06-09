«Иске Казан» и «Татарский страус»: мастер-классы для белошвеек и воинов, аутентичный быт казанских татар и добродушная компания рогато-пернатых

Сегодня для представителей казанских СМИ организовали пресс-тур в Высокогорский район. Журналисты побывали в историко-культурном природном музее-заповеднике «Иске-Казан», осмотрели уникальные конструкции, являющиеся объединением казанско-татарской и булгарской культур. Познакомились с выставкой в этнографическом музее. А на ферме «Татарский страус» в селе Ямашурма гости смогли познакомиться не только со страусами, но и с другими. не менее удивительными животными.
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