Четыре уровня благоустроенного паркинга вместо площадки «на семи ветрах». Как идет строительство «гостиницы» для авто у НКЦ «Казань»

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели площадку строительства подземного паркинга перед НКЦ «Казань». Заказчиком объекта является ОАО «ТАИФ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Окончание работ, которые начались в сентябре 2016 года, запланировано на июнь 2018-го. Новый паркинг, занимающий территорию около 9 тыс. кв.м, будет вмещать более 900 машин. Ранее на этом месте находилась наземная парковка на 228 мест.