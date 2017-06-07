Четыре уровня благоустроенного паркинга вместо площадки «на семи ветрах». Как идет строительство «гостиницы» для авто у НКЦ «Казань»

19:54, 07.06.2017 28 2
1/28
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели площадку строительства подземного паркинга перед НКЦ «Казань». Заказчиком объекта является ОАО «ТАИФ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Окончание работ, которые начались в сентябре 2016 года, запланировано на июнь 2018-го. Новый паркинг, занимающий территорию около 9 тыс. кв.м, будет вмещать более 900 машин. Ранее на этом месте находилась наземная парковка на 228 мест.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 июня
    и подземную автомойку сделать, - вода рядом.
    Ответить
  • Анонимно 08 июня
    Для себя стараются. Все живут там вокруг.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи