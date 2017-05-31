Бои по правилам TNA: победители продолжат борьбу в четвертьфинале

Сегодня состоялись поединки отборочной группы 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT. Определились еще шесть победителей этого этапа, которые продолжат борьбу в четвертьфинале за чемпионский пояс. По итогам третьего этапа в четвертьфинал вышли: Сайфуллах Хамбахадов (Россия), Владимир Дегтярев (Россия), Серкан Озглаян (Турция), Михал Крчмар(Чехия), Яго Геденидзе (Грузия), Младен Куюнджич (Хорватия).