«Реабилитацию — качественно, бесплатно и вовремя!»: в Казани прошел митинг в поддержку прав детей-инвалидов

20:52, 27.05.2017 34 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани на территории сквера им.Тинчурина прошел санкционированный митинг в поддержку прав детей-инвалидов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 мая
    где можно увидеть динамику инвалидов РТ, в том числе и детей? Сколько их сейчас и каковы цифры предыдущих лет? Параллельно хотелось бы знать динамику воспроизводства.
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