Дефиле в национальных костюмах и конкурс на знание русского: как в Казани выбирали «Жемчужину мира»

22:58, 26.05.2017 63 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КРК «Пирамида» в Казани прошел финал VIII Международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2017». В этом году участницы представляли 14 стран, среди которых Казахстан, Китай, Кыргызстан, Индия, Туркменистан, Вьетнам, Таджикистан, Армения, Бенин, Камерун, Польша и Россия (Дагестан, Татарстан). Девушки продемонстрировали творческие номера, сразились в интеллектуальном конкурсе на знание русского языка и показали национальные костюмы своего родного края.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 27 мая
    Красавицы!!!!!!!!!!!
    И казахшски, и китайки, и кыргызски , и индуски, и туркменки, и вьетнамки, и таджидки, и армянки, и афроамериканки, и афроафрикануи, и бенинки, и камерунки, и полячки, и дагестанки, и татарстанки, и россиянки, и вообще Евы!!!!

    ХО-РО-ШИ!!!

    Как моя старуха в молодости.

    Повезло казанским парням - есть из кого себе выбирать верных подруг, жен и матерей своих детей.

    Недаром на 54 кадре парни возбудились и пустились в пляс!

    Красавицы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 27 мая
    красотки... но я не понимаю как судили
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  • Анонимно 28 мая
    1 место нужно было отдать Казахстану!
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  • Анонимно 28 мая
    Как все перемешано в галерее...
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