Дефиле в национальных костюмах и конкурс на знание русского: как в Казани выбирали «Жемчужину мира»

Сегодня в КРК «Пирамида» в Казани прошел финал VIII Международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2017». В этом году участницы представляли 14 стран, среди которых Казахстан, Китай, Кыргызстан, Индия, Туркменистан, Вьетнам, Таджикистан, Армения, Бенин, Камерун, Польша и Россия (Дагестан, Татарстан). Девушки продемонстрировали творческие номера, сразились в интеллектуальном конкурсе на знание русского языка и показали национальные костюмы своего родного края.