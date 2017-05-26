Дефиле в национальных костюмах и конкурс на знание русского: как в Казани выбирали «Жемчужину мира»

Сегодня в КРК «Пирамида» в Казани прошел финал VIII Международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2017». В этом году участницы представляли 14 стран, среди которых Казахстан, Китай, Кыргызстан, Индия, Туркменистан, Вьетнам, Таджикистан, Армения, Бенин, Камерун, Польша и Россия (Дагестан, Татарстан). Девушки продемонстрировали творческие номера, сразились в интеллектуальном конкурсе на знание русского языка и показали национальные костюмы своего родного края.
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комментарии
И казахшски, и китайки, и кыргызски , и индуски, и туркменки, и вьетнамки, и таджидки, и армянки, и афроамериканки, и афроафрикануи, и бенинки, и камерунки, и полячки, и дагестанки, и татарстанки, и россиянки, и вообще Евы!!!!
ХО-РО-ШИ!!!
Как моя старуха в молодости.
Повезло казанским парням - есть из кого себе выбирать верных подруг, жен и матерей своих детей.
Недаром на 54 кадре парни возбудились и пустились в пляс!
Красавицы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!