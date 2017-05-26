«Купаться запрещено» и первая помощь утопающим: как инспектора МЧС проверяли пляж «Локомотив»

12:19, 26.05.2017 27 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Пляж «Локомотив» проинспектировали сегодня сотрудники Казанского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ. Спасатели – общественники ОСВОД показали инспекторам свое умение оказывать первую помощь утопающим. Вот только на самом песчаном пляже был еще мусор и загрязнена береговая линия. Вот поэтому проверяющие не вынесли для пляжа положительный «вердикт», а выписали протокол по устранению недостатков до 30 мая.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 мая
    Олег, фотка Венедиктова с табличкой - просто супер!
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