Тина Канделаки в Казани: спорт как стейк, «мы привыкли к бесплатному» и «я этого всадника люблю и обожаю»

17:35, 25.05.2017 27 1
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В рамках образовательной программы проходящей в эти дни в Иннополисе конференции ЦИПР в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций КФУ приехала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая пообщалась с действующими и учащимися журналистами.

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