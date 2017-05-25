Выездная редакция «Реального времени» на ЦИПР — 2017 в лицах

18:07, 25.05.2017 40
Основатель Group-IB Илья Сачков Основатель Group-IB Илья Сачков Директор по информационным технологиям компании VRTech Гия Джахая Директор по информационным технологиям компании VRTech Гия Джахая Директор Поволжского филиала «Мегафона» Владимир Карпушкин Директор Поволжского филиала «Мегафона» Владимир Карпушкин Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко Гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс России» Роберт Уразов Гендиректор NANOCAD Максим Егоров Гендиректор NANOCAD Максим Егоров Директор Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ и президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух Директор Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ и президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух Замгендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков Гендиректор «Барс Груп» Тимур Ахмеров Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов Гендиректор Rusitexport Егор Иванов Гендиректор Rusitexport Егор Иванов Замгендиректора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин Директор РОЦИТ Сергей Гребенников Директор РОЦИТ Сергей Гребенников Директор РАЭК Сергей Плуготаренко Директор РАЭК Сергей Плуготаренко Директор РАЭК Сергей Плуготаренко Гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев Гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев Гендиректор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский Гендиректор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский Замгендиректора Фонда развития промышленности Владимир Распопов Замгендиректора Фонда развития промышленности Владимир Распопов Гендиректор NTechLab Михаил Иванов Гендиректор NTechLab Михаил Иванов
1/40
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Основатель Group-IB Илья Сачков
    Максим Платонов
  • Основатель Group-IB Илья Сачков
    Максим Платонов
  • Директор по информационным технологиям компании VRTech Гия Джахая
    Максим Платонов
  • Директор по информационным технологиям компании VRTech Гия Джахая
    Максим Платонов
  • Директор Поволжского филиала «Мегафона» Владимир Карпушкин
    Максим Платонов
  • Директор Поволжского филиала «Мегафона» Владимир Карпушкин
    Максим Платонов
  • Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко
    Максим Платонов
  • Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко
    Максим Платонов
  • Гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс России» Роберт Уразов
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Гендиректор NANOCAD Максим Егоров
    Максим Платонов
  • Гендиректор NANOCAD Максим Егоров
    Максим Платонов
  • Директор Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ и президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух
    Максим Платонов
  • Директор Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ и президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух
    Максим Платонов
  • Замгендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков
    Максим Платонов
  • Гендиректор «Барс Груп» Тимур Ахмеров
    Максим Платонов
  • Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов
    Максим Платонов
  • Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов
    Максим Платонов
  • Гендиректор Rusitexport Егор Иванов
    Олег Тихонов
  • Гендиректор Rusitexport Егор Иванов
    Олег Тихонов
  • Замгендиректора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин
    Олег Тихонов
  • Директор РОЦИТ Сергей Гребенников
    Олег Тихонов
  • Директор РОЦИТ Сергей Гребенников
    Олег Тихонов
  • Директор РАЭК Сергей Плуготаренко
    Олег Тихонов
  • Директор РАЭК Сергей Плуготаренко
    Олег Тихонов
  • Директор РАЭК Сергей Плуготаренко
    Олег Тихонов
  • Гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев
    Олег Тихонов
  • Гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев
    Олег Тихонов
  • Гендиректор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский
    Олег Тихонов
  • Гендиректор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский
    Олег Тихонов
  • Замгендиректора Фонда развития промышленности Владимир Распопов
    Олег Тихонов
  • Замгендиректора Фонда развития промышленности Владимир Распопов
    Олег Тихонов
  • Гендиректор NTechLab Михаил Иванов
    Олег Тихонов
  • Гендиректор NTechLab Михаил Иванов
    Олег Тихонов

В течение 2 дней в Иннополисе работает выездная редакция «Реального времени», освещающая события, происходящие на крупнейшем форуме в области IT «Цифровая индустрия промышленной России-2017». Руководители предприятий, эксперты, инвесторы и чиновники сферы телекоммуникаций, побывавшие в нашей мобильной студии – в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи