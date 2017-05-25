Выездная редакция «Реального времени» на ЦИПР — 2017 в лицах

В течение 2 дней в Иннополисе работает выездная редакция «Реального времени», освещающая события, происходящие на крупнейшем форуме в области IT «Цифровая индустрия промышленной России-2017». Руководители предприятий, эксперты, инвесторы и чиновники сферы телекоммуникаций, побывавшие в нашей мобильной студии – в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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