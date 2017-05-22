«Угол» в подземелье, водоем на площади Свободы и инновационный парк в Иннополисе: в Казани презентовали результаты «Весеннего МАРША-2017»

21:20, 22.05.2017 22
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в казанском ИТ-парке презентовали результаты второй части «Весеннего МАРША-2017», в рамках которого архитекторы под руководством приглашенным тьюторов разрабатывали проекты благоустройства знаковых для Казани улиц, территории Иннополиса и Чистополя с Билярском.

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