Полпреды Академии Михалкова: как жизнерадостный Башаров и мечтательный Вержбицкий за искусство кино и театра в Казани агитировали

17:56, 22.05.2017 29
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня известные актеры Марат Башаров и Виктор Вержбицкий провели в Казани пресс-конференцию, посвященную работе выездной приемной комиссии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

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