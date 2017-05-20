Болгарская исламская академия: образовательный центр готовится принять будущих богословов

Сегодня журналистам, приехавшим на празднование «Изге Болгар жыены», показали один из корпусов построенной Болгарской исламской академии. В нем располагаются большая аудитория, просторный молельный зал с тахаратханой (место для совершения ритуального омовения), учебные классы, кабинеты для преподавателей, библиотека с читальным залом, столовая и служебные помещения.
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