Болгарская исламская академия: образовательный центр готовится принять будущих богословов

23:07, 20.05.2017 34 2
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня журналистам, приехавшим на празднование «Изге Болгар жыены», показали один из корпусов построенной Болгарской исламской академии. В нем располагаются большая аудитория, просторный молельный зал с тахаратханой (место для совершения ритуального омовения), учебные классы, кабинеты для преподавателей, библиотека с читальным залом, столовая и служебные помещения.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 мая
    Впервые увидел внутренности академии. Спасибо!
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  • Анонимно 20 мая
    красота!
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