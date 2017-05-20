«Изге Болгар жыены»: праздник в древнем городе у «новорожденной» академии

Сегодня в Болгаре (Спасский район Татарстана) состоялось ежегодное собрание «Изге Болгар жыены». Торжества приурочены к дню принятия ислама предками татар. Основная церемония прошла на площадке перед построенной Болгарской исламской академией. На такое событие съехались тысячи мусульман.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии