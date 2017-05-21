​Фарид Мухаметшин и новый Татарстан: несколько исторических мгновений из жизни юбиляра

Жизнь Фарида Мухаметшина, который завтра отметит 70-летний юбилей, вот уже более 30 лет неразрывно связана с судьбой Татарстана. Он налаживал законотворческую работу парламента, участвовал в разработке и принятии Договора между республикой и федеральным центром, работал зампредседателя Совета министров ТАССР, председателем Верховного Совета РТ, премьер-министром, с 1998 года возглавляет Госсовет Татарстана. Накануне юбилея Фарида Хайрулловича «Реальное время» решило вспомнить интересные моменты его биографии в ретроспективном фоторепортаже. Фото предоставлены известным фотографом Михаилом Козловским.

