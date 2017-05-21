​Фарид Мухаметшин и новый Татарстан: несколько исторических мгновений из жизни юбиляра

07:00, 21.05.2017 52 9
Во время визита делегации правительства России во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным. Июнь 1993 года Минтимер Шаймиев, Юрий Лужков, Фарид Мухаметшин. 1990-е годы Подписание договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». 15 февраля 1994 года Февраль 1994 года Во время первого визита Бориса Ельцина в статусе президента России в Татарстан. Лето 1994 года Поездка Минтимера Шаймиева и Фарида Мухаметшина в Альметьевск. Февраль 1996 года Выкатка на испытания самолета Ту-214 на КАПО им. Горбунова. Февраль 1996 года С гостями, прибывшими на инаугурацию Минтимера Шаймиева. Весна 1996 года День Победы. 1990-е годы Во время визита Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. 31 августа—2 сентября 1997 года 8-й международный конгресс CITOGIC — «Новые высокие технологии для газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи». Лето 1998 года 5 лет заключения федеративного договора с Россией. Февраль 1999 года Учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия». Санкт-Петербург, 22 мая 1999 года На торжествах к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Июнь 1999 года Во время визита Евгения Примакова. Октябрь 1999 года Во время визита Бориса Ельцина, покинувшего пост президента России 30 августа 2002 года В Оренбурге, 2006 год 60 лет Равилю Муратову. 30 августа 2009
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  • Во время визита делегации правительства России во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным. Июнь 1993 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Минтимер Шаймиев, Юрий Лужков, Фарид Мухаметшин. 1990-е годы
    Михаил Козловский
  • Подписание договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». 15 февраля 1994 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Февраль 1994 года
    Михаил Козловский
  • Во время первого визита Бориса Ельцина в статусе президента России в Татарстан. Лето 1994 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Поездка Минтимера Шаймиева и Фарида Мухаметшина в Альметьевск. Февраль 1996 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Выкатка на испытания самолета Ту-214 на КАПО им. Горбунова. Февраль 1996 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • С гостями, прибывшими на инаугурацию Минтимера Шаймиева. Весна 1996 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • День Победы. 1990-е годы
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Во время визита Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. 31 августа—2 сентября 1997 года
    Михаил Козловский
  • 8-й международный конгресс CITOGIC — «Новые высокие технологии для газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи». Лето 1998 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 5 лет заключения федеративного договора с Россией. Февраль 1999 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия». Санкт-Петербург, 22 мая 1999 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • На торжествах к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Июнь 1999 года
    Михаил Козловский
  • Во время визита Евгения Примакова. Октябрь 1999 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Во время визита Бориса Ельцина, покинувшего пост президента России
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 30 августа 2002 года
    Михаил Козловский
  • В Оренбурге, 2006 год
    Михаил Козловский
  • 60 лет Равилю Муратову. 30 августа 2009
    Михаил Козловский

Жизнь Фарида Мухаметшина, который завтра отметит 70-летний юбилей, вот уже более 30 лет неразрывно связана с судьбой Татарстана. Он налаживал законотворческую работу парламента, участвовал в разработке и принятии Договора между республикой и федеральным центром, работал зампредседателя Совета министров ТАССР, председателем Верховного Совета РТ, премьер-министром, с 1998 года возглавляет Госсовет Татарстана. Накануне юбилея Фарида Хайрулловича «Реальное время» решило вспомнить интересные моменты его биографии в ретроспективном фоторепортаже. Фото предоставлены известным фотографом Михаилом Козловским.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 21 мая
    Хорошие фотографии. Столько сделано в нашей республике, сразу масштаб работы виден.
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  • Анонимно 21 мая
    Равиль Муратов с Трубой - это круто. Я и не знал, что он крутой джазмен.
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  • Анонимно 21 мая
    Такой молодой Путин))
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    Анонимно 21 мая
    И такой старый Ельцин. Он уже тогда старый был)
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  • Анонимно 21 мая
    Ельцин такой невозмутимый)) Интересно, а он понимает, что ему говорят?
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    Анонимно 21 мая
    конечно понимает, а вы понимаете русский язык?))
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  • Анонимно 21 мая
    А почему часть фоток черно-белые, а часть цветные?
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    Анонимно 21 мая
    чтоб мезозой от ренессанса отличить
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  • Анонимно 22 мая
    Чем ближе к началу 90-х, тем меньше охраны.
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