«Избранное» и «Перерождение»: Ренат Ибрагимов продемонстрировал новые творческие достижения

21:26, 16.05.2017 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Доме дружбы народов в Казани прошла творческая встреча с народным артистом России и Татарстана Ренатом Ибрагимовым. На встрече певец представил документальный фильм «Перерождение», где он выступил главным действующим лицом, и свою книгу.

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