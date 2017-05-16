Как роботы в футбол играют. В Казани определяют лучших юных робототехников

Сегодня в Казани в центре «Зарница» стартовал республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады. Он собрал около 500 школьников 1—11 классов из 50 населенных пунктов Татарстана. Ребята соревнуются в 6 категориях, в том числе: «Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Творческая категория».
Из победителей и призеров олимпиады будет сформирована сборная республики, которая в июне представит Татарстан на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе.
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