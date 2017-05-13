«Каменные ограды остановить любовь не могут»: XXX Нуриевский фестиваль открылся премьерой «Ромео и Джульетты»

Сегодня на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля премьерным показом новой редакции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева (хореографы Борис Мягков и Владимир Яковлев) открылся XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Главные партии в двух фестивальных спектаклях исполнили казанские прима-балерина Кристина Андреева (Джульетта) и премьер Михаил Тимаев (Ромео).
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