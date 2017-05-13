Селфи с Роналдиньо, футбольные аттракционы и волк Забивака: в Казани открылся парк Кубка конфедераций

Около Центрального стадиона Казани открылся парк Кубка конфедераций FIFA — 2017. Гостями церемонии стали прославленный футболист Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка Африки 1994 года и победитель Олимпийских игр 1996 года в Атланте Августин (Джей-Джей) Окоча. Сопровождали гостей экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин, мэр Казани Ильсур Метшин и финалистка первого сезона телепроекта «Голос», певица Эльмира Калимуллина.

В парке посетителей ждут футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Казани. Посетители парка также смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира 2018 года — волком Забивакой.

