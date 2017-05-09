«Бессмертный полк» в Казани: многотысячный марш, грандиозное Знамя Победы и минно-розыскной Миша

Сегодня, в День Победы, в Казани состоялась акция «Бессмертный полк». В этом году в шествии приняли участие около 120 тысяч человек. Участники марша прошли по маршруту площадь Свободы — ул. Карла Маркса – ул. Лобачевского – ул. Кремлевская – площадь Первого мая – площадь Тысячелетия.