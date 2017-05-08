Как под дождем растут деревья: аллея Памяти от «Курса», «Наследников Победы», двух каперангов и одного кавторанга

Сегодня в парке Победы в Казани прошла традиционная акция «Аллея Памяти»: в парке посадили деревья в память об участниках войн. В этом году в акции приняли участие капитаны 1-го ранга Александр Бекетов, командующий недавно спущенной на воду атомной подводной лодкой «Казань», и Игорь Кравцов, подводный крейсер которого стал одним из экспонатов парка Победы.