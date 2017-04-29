Сосенки с именными лебедями, #ЭкоВесна2017 и #ЗеленыйРекорд: в парке у ДК химиков появилась депутатская аллея

12:30, 29.04.2017 52 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке «Сосновая роща» около ДК химиков появилась аллея депутатов: 40 молодых сосенок посадили депутаты Казанской городской Думы III созыва.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Какие молодцы!
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  • Анонимно 29 апр
    За свой счет?
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  • Анонимно 29 апр
    Горводзеленхоз похоже скорее молодцы, а не.....
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  • Анонимно 29 апр
    hall of fame or hall of shame?
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    Анонимно 30 апр
    Exactly
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  • Анонимно 29 апр
    класс, пойдем там прогуляться, вдохнуть их приятный аромат)
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  • Анонимно 29 апр
    все так парадно одеты..
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  • Анонимно 29 апр
    Это школьники что ли помогают?
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  • Анонимно 01 мая
    Некоторые чиновники один раз в году подержали лопаты , а сейчас неделю будут болеть руки, если на совесть поработали, и подумают, как хорошо, что я пробился в чиновники...
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