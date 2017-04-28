Опять на коне! На Казанском ипподроме открылся скаковой сезон

16:54, 28.04.2017 40
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Казанском ипподроме состоялось открытие скакового сезона. Зрители могли наблюдать за 12 стартами и розыгрышем призов "Весенний", "Казанский дебют", "Героя Сов. Союза М.П. Девятаева", "Открытия скакового сезона", "Майского" и других. За призы боролись лошади и спортсмены из Москвы, Марий-эл, Башкирии, Самары, Оренбургской области, Пензенской области, Татарстана и т.д. Общий призовой фонд бегового дня составил более 500 тыс. рублей.

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