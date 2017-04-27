«Царевна-Лебедь» — в Казани. В центре «Эрмитаж» открылась выставка «Гений века»

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Гений века. Шедевры Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан». Выставка охватывает период в несколько десятилетий (1900—1920-е годы) и включает произведения художников и скульпторов: Врубеля, Коровина, Ларионова, Кончаловского, Петрова-Водкина, во многом определявших картину своей эпохи.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым