«Царевна-Лебедь» — в Казани. В центре «Эрмитаж» открылась выставка «Гений века»

17:20, 27.04.2017 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Гений века. Шедевры Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан». Выставка охватывает период в несколько десятилетий (1900—1920-е годы) и включает произведения художников и скульпторов: Врубеля, Коровина, Ларионова, Кончаловского, Петрова-Водкина, во многом определявших картину своей эпохи.

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