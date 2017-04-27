Коллектив ТАИФ-НК присоединился к республиканской акции #экоВесна2017

Сегодня около 90 работников ОАО «ТАИФ-НК» вышли на уборку закрепленной за предприятием территории Нижнекамска: убрали мусор, скопившийся за зиму, побелили бордюры, а также деревья, растущие на закрепленной территории, привели в надлежащий вид ограждения и столбы освещения, очистив их от рекламных листовок. Месяц назад компания присоединилась к реализации мероприятий в рамках экологического двухмесячника и акции #экоВесна2017. Помимо этого, в этот же день сотрудники «ТАИФ-НК» вместе с воспитанниками детского сада №28 повесили скворечники на территории девятого микрорайона города.
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