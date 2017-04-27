Российский венчурный форум: море виртуальной реальности, роботы — от «трансформера» до «Гагарина», и резиново-пластилиновые коты

Сегодня в Иннополисе открылся Российский венчурный форум при участии президента РТ Рустама Минниханова, помощника президента России Андрея Фурсенко, директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнура Айдельдинова, руководителей республиканских министерств и ведомств.
Выставка, проходящая в рамках форума, предлагает ознакомиться с технологическими компаниями — претендентами на участие в программе акселерации, экспозицией инновационной инфраструктуры Республики Татарстан и интерактивной выставкой «Hi, Future».
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