От «Форвардов» до GT: как владельцы «двухколесных коней» открыли летний сезон

Сегодня в Горскинско-Ометьевском лесу прошло официальное открытие летнего велосезона. Собравшихся удивляли и развлекали велосипедным шоу от Сергея Бандерова, соревнованиями по прыжкам на велосипеде в высоту и длину, фигурному вождению велосипеда. Малыши смогли принять участие в детской велогонке. На празднике побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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комментарии
А, вообще, смотреть надо на то, что среди этой весенней грязи находятся люди, которым хорошо. Не стыдиться, а радоваться надо.