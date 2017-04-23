От «Форвардов» до GT: как владельцы «двухколесных коней» открыли летний сезон

18:10, 23.04.2017 49 7
1/49
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Горскинско-Ометьевском лесу прошло официальное открытие летнего велосезона. Собравшихся удивляли и развлекали велосипедным шоу от Сергея Бандерова, соревнованиями по прыжкам на велосипеде в высоту и длину, фигурному вождению велосипеда. Малыши смогли принять участие в детской велогонке. На празднике побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Если смотреть по фоткам, то видна грязь и неухоженность парка. Мне стыдно.
    Ответить
    Анонимно 23 апр
    парк действительно неуютный: стройка, трасса, больница, ЛЭП. все инфраструктура - между двух лесов, как раз там, где лэп. лыжная трасса зимой хорошая
    Ответить
  • Анонимно 23 апр
    "Ты где живёшь, в какой стране? Какой тебе кетчуп? Чай, сахар есть - и то хорошо" Б. Ельцин.
    А, вообще, смотреть надо на то, что среди этой весенней грязи находятся люди, которым хорошо. Не стыдиться, а радоваться надо.
    Ответить
  • Анонимно 24 апр
    на 19 фотке малыш -красавчик
    Ответить
  • Анонимно 24 апр
    Отличный праздник провели и для детей и для взрослых! Молодцы!
    Ответить
  • Анонимно 25 апр
    такое ощущение, что там всего "1,5 человека", в сравнении с прошлыми открытиями.
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Где вы тут ЛЭП увидели??
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи