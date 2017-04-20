​5-я казанская горбольница: второе рождение спустя 8 десятилетий

В Казани после капитального ремонта открылась 5-я городская клиническая больница. После реорганизации старейшее лечебное учреждение присоединили к клинике Казанского медуниверситета.



Реконструкция началась в 2015 году, и теперь больница соответствует мировым стандартам. Внешний вид здания 1935 года постройки (памятник архитектуры республиканского значения) не изменился, но внутри пришлось аварийные конструкции заменить. Ремонт помещений и закупка нового медоборудования обошлись республиканскому бюджету почти в 800 миллионов рублей.