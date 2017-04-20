​5-я казанская горбольница: второе рождение спустя 8 десятилетий

17:25, 20.04.2017 42 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани после капитального ремонта открылась 5-я городская клиническая больница. После реорганизации старейшее лечебное учреждение присоединили к клинике Казанского медуниверситета.

Реконструкция началась в 2015 году, и теперь больница соответствует мировым стандартам. Внешний вид здания 1935 года постройки (памятник архитектуры республиканского значения) не изменился, но внутри пришлось аварийные конструкции заменить. Ремонт помещений и закупка нового медоборудования обошлись республиканскому бюджету почти в 800 миллионов рублей.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Красота!
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  • Анонимно 20 апр
    чисто и светло!
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  • Анонимно 20 апр
    Что то на открытии не видно руководителей Республики и Министерства Здравоохранения. Видимо главный врач забыл пригласить на новоселье.
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    Анонимно 20 апр
    А по нормальному то так и должно быть? Клинику открыли.. запустили уже туда пациентов... Клиника работает.. Лишний визит руководителей - стресс ненужный для пациентов прежде всего, не говоря о персонале уже... Побольше таких мед учреждений!
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    Анонимно 20 апр
    Да! И почему не к 30 августа приурочили.
    Ну а если серьёзно- красота!
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  • Анонимно 20 апр
    Как в кино....
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  • Анонимно 20 апр
    "Ремонт помещений и закупка нового медоборудования обошлись республиканскому бюджету почти в 800 миллионов рублей".

    Всего 800 миллионов?
    И такая красота!
    Во всех отношениях - начиная от архитектурного и кончая медицинским.

    В Республике есть гораздо более затратные программы, а результаты гораздо менее впечатлительные.
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  • Анонимно 21 апр
    Палата №6 - хорошая отсылка))
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  • Анонимно 21 апр
    Да,все шикарно..... Лежал там с пневмонией в далеком 1977 году..... Жутко вспомнить эти палаты..... Но врачи были неплохие.....Больницу просто не узнать......
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  • Анонимно 21 апр
    Странно. Все в халатах и накидках, а главный молодой проверяющий в костюме щеголяет! Вот это как раз и называется - "я начальник, ты ....".
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  • Анонимно 21 апр
    Красота. Давно пора. Там лучшие проктологи.
    Такая клиника уже соответствует уровню организаторского таланта Шарафутдинова. Хотя жалко Груздевку. Думала, что там будет наконец-то прорыв к моим вторым родам.
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  • Анонимно 11 мая
    Зато по указанному номеру не дозвониться....
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  • Анонимно 17 мая
    Это точно. Телефоны (какие указаны) никто не берет. Похоже, после ремонта денег на телефоны не осталось.
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